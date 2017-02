Ook FC Volendam legt het af tegen koploper VVV-Venlo

Fred Rotgans/Orange Pictures Een stijlvolle strijd in de lucht tussen Torino Hunte (l) en Mo Betti

VOLENDAM - Het laatste restje hoop op een kampioenschap van FC Volendam is verdwenen. Tegen VVV-Venlo kon de spanning in de titelrace terugkeren. Het werd echter een pijnlijke exercitie.

Door Sjors Blaauw - 17-2-2017, 23:16 (Update 17-2-2017, 23:16)

Met slechts 0-1 op het scorebord viel de schade statistisch gezien mee. De verhoudingen op het veld lag echter vele malen verder uit elkaar dan één schamele treffer verschil die de boeken in gaat. Zeker voor rust was FC Volendam een speelbal van de koploper. ,,Best pijnlijk”, vatte Kevin van Kippersluis de eerste...