Volendam maatje te klein voor VVV in topper

Archieffoto

VOLENDAM - FC Volendam is er niet in geslaagd de spanning terug te brengen in de eerste divisie. In de topper tegen koploper VVV kwam de thuisploeg er niet aan te pas. Op het scorebord werden de verhoudingen met een 0-1 eindstand nog beperkt uitgedrukt.

Door Sjors Blauw - 17-2-2017, 22:26 (Update 17-2-2017, 22:26)

Vooral voor rust was het verschil in kwaliteit echt schrijnend. Het aantal balcontacten in het zestienmetergebied van VVV door een Volendammer was welgeteld 0. De Limburgse keeper Delano van Crooij pakte de bal slechts één keer met zijn handen. Pijnlijk genoeg was dat na een te lange uittrap van zijn collega Hobie Verhulst.

Al na negen minuten pakten de bezoekers een voorsprong. Moreno Rutten maakte dik verdiend, maar met een mazzeltje de enige treffer van het duel. Een afgeslagen bal viel voor zijn voeten en via een speler van Volendam passeerde hij Verhulst. In het vervolg van de eerste helft bleef VVV heer en meester. Verhulst voorkwam met een geweldige redding kort voor rust een tweede tegentreffer.

Na rust tapte FC Volendam wel uit een ander vaatje. Met strijd en opportunisme dwong het VVV wel achteruit, maar niet in de verdrukking. Er was slechts een klein kansje voor Mo Betti, maar daar bleef het bij. VVV bleef eenvoudig overeind. In de slotfase kreeg Paul Kok nog twee keer geel en dus rood.,,We hebben veel te weinig aan de poort gerammeld”, concludeerde trainer Robert Molenaar. ,,Het was duidelijk dat wij vandaag een maatje te klein waren.”

Door de nederlaag is de achterstand van FC Volendam opgelopen tot elf punten op VVV.