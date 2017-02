Esseboom start bij FC Volendam in absolute topper

VOLENDAM - Raoul Esseboom staat vrijdagavond in de topper tegen VVV Venlo in de basis. De middenvelder neemt de plaats in van Joey Veerman. Het toptalent is geschorst, nadat hij maandag tegen Jong Utrecht alweer zijn vijfde gele kaart van het seizoen kreeg.

,,Raoul viel maandag goed in. Met zijn fysiek brengt hij de nodige power mee. Dat hebben we nodig tegen VVV. Zij bedienen zich soms van een soort voetbal dat gebaseerd is op kracht. Met Ralf Seuntjens in de spits hebben ze een grote sterke speler lopen. En ook centraal in de verdediging staan een paar reuzen”, legt trainer Robert Molenaar zijn keuze voor Esseboom uit.

Bovendien zorgt het inbrengen van Esseboom voor de minste verschuivingen. Het een linie terughalen van Kevin Visser en dan Daniël van Son opstellen bijvoorbeeld was ook een optie, maar dan zou het elftal op twee plaatsen wijzigen. Dat zag Molenaar niet zitten.

VVV is de koploper van de Jupiler League en de derde periode. In de titelstrijd hebben de Limburgers acht punten meer dan Volendam. In de race om de periode slechts twee. ,,In onze voorbereiding doen we niets anders dan normaal. Maar ik merk wel, en dan spreek ik voor mijzelf, dat dit een bijzondere wedstrijd is. Tegen de koploper geeft toch meer cachet. Er kunnen beslissingen vallen. Voor ons is de inzet aansluiting houden bij de top.”