Paul de pleintjesvoetballer

UTRECHT - Paul Kok is groot, sterk als een beer en linksback van FC Volendam. En soms een beetje lomp. Niet het type speler waarvan je verwacht dat hij met een technisch hoogstandje een wedstrijd beslist. De verbazing is daarom groot dat uitgerekend hij met een trucje het verschil maakt tegen Jong FC Utrecht: 2-4.

Door Sjors Blaauw - 13-2-2017, 23:03 (Update 13-2-2017, 23:03)

,,Ik heb vroeger nog gevoetbald in de zaal bij Bot Meubelen”, antwoordt Kok als zijn indoorgeschiedenis ter sprake komt. Assistent-trainers Johan Steur en Berry Smit schieten gelijk in de lach. Kok bevestigt het nogmaals. ,,Echt waar. Tot mijn zestiende. Toen ging ik naar AZ. Daar heb ik veel techniektraining gehad.”

Met die achtergrond is het moment kort voor tijd iets beter te verklaren. Bij een 2-2 stand fopt Kok zijn tegenstander Odysseus Velanas op prachtige wijze. In het strafschopgebied haalt hij de bal onder zijn linkervoet door en neemt hem met rechts direct mee. Het vervolg van zijn actie blijft ongewis dankzij Velanas. De speler van Jong FC Utrecht vloert Kok ten koste van een penalty. Henny Schilder bekroont de actie van Kok alsnog met een doelpunt.

Het is de de derde keer dat FC Volendam in Stadion Galgewaard op voorsprong komt. Voor rust pegelt Dennis van der Heijden de 0-1 raak. Het is zijn eerste doelpunt in Volendammer dienst. De voorsprong is niet verdiend. Het spel van de bezoekers is behoorlijk stroperig. Dat Nick Venema al snel in de tweede helft voor de gelijkmaker zorgt, is begrijpelijk en terecht.

Met een fraaie kopstoot, op aangeven van Kevin Visser, brengt Bert Steltenpool FC Volendam opnieuw op voorsprong. Die wordt weer teniet gedaan door Gyrano Kerk.

Pas in de slotfase komt FC Volendam een beetje op stoom, maar heeft het dus een ingeving van Kok nodig om het verschil te maken. In blessuretijd tekent Steltenpool met zijn tweede treffer voor de eindstand. Van dichtbij tikt hij binnen.

Hoewel de zege niet verdiend is, komt deze wel als geroepen. Eerder in de speelronde verspeelden de concurrenten bovenin punten. Daar wordt nu optimaal van geprofiteerd. De derde plaats op de ranglijst is steviger in het bezit. En de eindzege in de derde periode heeft het elftal zelf in handen. ,,Die volgorde is ook het belangrijkst. We willen druk houden op koploper VVV. Als we vrijdag van ze winnen, doen we automatisch nog steeds mee om de derde periode”, zet Kok de doelstellingen op een rij.

Het is iets waar trainer Robert Molenaar en doelpuntenmaker Bert Steltenpool zich bij aansluiten. Het gaat eerst om de plek op de ranglijst, daarna telt pas de periode. ,,Al zijn de centjes wel lekker die je als club verdient met een periodetitel”, weet Molenaar. Steltenpool vult aan. ,,En een feestje is ook is fijn voor de spelers en supporters. Het zou een mooie bekroning zijn.”

Jong FC Utrecht: Nijhuis, Moore, Peijnenburg, De Lange (86. Van der Moot), Hardeveld (72. Mulder), Rosheuvel, Velanas, Sow (78. Boukhari), Kerk, Venema en Joosten.

FC Volendam: Verhulst, Betti, Schilder, Schouten, Kok, Veerman (72. Esseboom), Kwakman, Visser (68. Van Son), Van Kippersluis, Van der Heijden (81. Tuijp) en Steltenpool.