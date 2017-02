FC Volendam verslaat Jong FC Utrecht

UTRECHT - FC Volendam heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om de titel in de derde periode. Met een geniepige 4-2 overwinning op bezoek bij Jong FC Utrecht profiteerde het optimaal van het falen van de concurrentie eerder deze speelronde.

Door Sjors Blaauw - 13-2-2017, 22:09 (Update 13-2-2017, 22:09)

Een handigheidje van linksback Paul Kok leidde de winnende treffer in. Hij fopte in het strafschopgebied Odysseus Velanas. Die stopte Kok met een overtreding af. Henny Schilder bracht Volendam voor de derde keer in het duel aan de positieve kant van de score.

De twee eerdere doelpunten van Dennis van der Heijden en Bert Steltenpool werden teniet gedaan door Nick Venema en Gyrano Kerk.

In blessuretijd tekende Steltenpool met zijn tweede treffer voor de eindstand. In de derde periode staat Volendam nu tweede. Koploper VVV heeft al een periodetitel en dingt niet mee naar de prijs.