Robert Molenaar wil verlengen bij FC Volendam

EERSTE DIVISIE -

Trainer Robert Molenaar staat open voor een verlenging van zijn contract bij FC Volendam. Er is nog geen gesprek geweest met het bestuur over een eventueel derde seizoen als coach.

In zijn tweede jaar als eindverantwoordelijke doet FC Volendam bovenin mee. Het elftal staat momenteel op een derde plaats en dingt mee om de derde periodetitel. Zonder zelf te in actie te komen, deed Volendam vrijdag goede zaken. Veel concurrenten verspeelden punten. ,,Zelf zat ik op de tribune bij NAC voor een analyse. Die kon na drie minuten (rode kaart voor NAC-speler Verbeek, red.) ook al de prullenbak in”, aldus Molenaar. ,,Maar het verloop van die wedstrijd was gunstig. Net als andere duels. Dat past ook bij deze divisie. Alleen VVV is constant. Nu moeten we proberen te profiteren.”

Dat kan maandagavond tegen Jong FC Utrecht. In Stadion Galgewaard neemt het elftal het op tegen de huidige nummer zeventien van de competitie. Molenaar kan beschikken over een fitte selectie.

Eerder dit seizoen bleef FC Volendam steken op een 2-2 gelijkspel. Ondanks een karrenvracht aan kansen kon de thuisploeg toen de beloftes niet van zich afschudden. Een onterechte penalty betekende toen de gelijkmaker. Kees Kwakman kreeg nog rood. ,,Dat resulteerde wel weer in het debuut van Joey Veerman. Dus dat was positief.”