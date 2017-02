Volendam ontsnapt in blessuretijd

Na de 3-1 nederlaag van vrijdag tegen FC Emmen morste FC Volendam maandag in eigen huis bijna weer punten. In de blessuretijd werd echter FC Den Bosch verslagen (2-1). Daarmee deed het elftal goede zaken in de derde periode.

Door Hans Swierstra - 6-2-2017, 21:57 (Update 6-2-2017, 21:57)

Kees Kwakman schoot al snel de 1-0 binnen. De routinier volleerde de bal met zijn zwakke rechterbeen in de kruising.

In de tweede helft kreeg Volendam mogelijkheden om de wedstrijd voortijdig te beslissen. Dennis van der Heijden en ook Erik Schouten waren dicht bij de 2-0, maar zij misten. Dat kwam de thuisclub duur te staan, want de Bossche invaller Romero Regales maakte er tegen de verhouding in 1-1 van. Kevin van Kippersluis knalde in de derde minuut van de blessuretijd echter alsnog 2-1 binnen.