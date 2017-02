Topper in de derde periode voor FC Volendam

VOLENDAM - Ondanks het teleurstellende resultaat van vrijdag in Emmen (3-1 verlies) begint FC Volendam maandagavond met dezelfde elf aan het duel met FC Den Bosch. Trainer Robert Molenaar wil geen spelers slachtofferen.

,,Niet na één helft waar wat kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden. We hebben ook een goede serie achter de rug. Als je na ieder foutje direct wisselt, is het einde zoek. Er komt dan alleen maar meer discussie. Dan ben je niet aan het opleiden, maar aan het afbranden”, aldus de coach. Tegen Den Bosch begint Dennis van der Heijden dus weer in de basis. Op links staat Kevin van Kippersluis.

Na een matige start is de tegenstander van maandag bezig aan een flinke opmars. Op de ranglijst staat de ploeg op de dertiende plaats met tien punten minder dan FC Volendam. In de strijd om de derde periode doet Den Bosch het uitstekend. Met tien punten heeft het net zoveel punten als FC Volendam en doen de Brabanders mee om de eindzege. Er is dus sprake van een heuse topper. ,,Dat verandert niets aan onze werkwijze. Wel kunnen we onze supporters een dienst bewijzen.”

In de heenwedstrijd rekende FC Volendam met speels gemak af met Den Bosch. In De Vliert werd het toen 2-5. ,,Emmen heeft ons op een bepaalde manier bespeeld. Ik ben benieuwd of andere ploegen zich ook van die speelwijze gaan bedienen.”