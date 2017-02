FC Volendam switcht te laat

Orange Pictures/Roel Bos Dennis van der Heijden neemt de bal stijlvol aan, maar is weinig succesvol bij zijn debuut voor FC Volendam.

EMMEN - De ene nieuweling is de ander niet. Dennis van der Heijden speelde in zijn eerste wedstrijd voor FC Volendam net zo middelmatig als zijn teamgenoten. Alexander Bannink nam zijn nieuwe werkgever FC Emmen juist bij de hand. Een 3-1 nederlaag was vanzelfsprekend het gevolg voor de Volendammers.

Door Sjors Blaauw - 3-2-2017, 23:13 (Update 3-2-2017, 23:19)

Het eerste verlies sinds 4 november viel niet alleen nieuwkomer Van der Heijden aan te rekenen. Alle spelers leken pas een paar dagen geleden kennis te hebben gemaakt met elkaar. De vastigheden die...