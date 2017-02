Gyliano van Velzen: ’Ik heb veel aan Volendam te danken’

Archieffoto Orange Pictures Gyliano van Velzen

PURMEREND - Het werd hem van harte gegund bij FC Volendam, maar velen vinden het wel ontzettend jammer dat Gyliano van Velzen per direct naar Roda JC is vertrokken. De publiekslieveling kijkt dan ook met warme gevoelens terug op zijn anderhalfjarig verblijf in het Kras Stadion.

Door Hans Swierstra - 1-2-2017, 11:12 (Update 1-2-2017, 11:12)

Gyliano van Velzen heeft het druk. Nadat maandagavond zijn overgang naar de Limburgse eredivisionist was beklonken, is er veel op hem afgekomen. Toch vindt de 22-jarige Amsterdammer even tijd om terug te kijken op zijn snelle...