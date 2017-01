FC Volendam legt Rodney Antwi van FC Utrecht vast

VOLENDAM - Op de laatste dag van de transfertermijn heeft FC Volendam Rodney Antwi vastgelegd.

De 21-jarige aanvaller is net als de maandag naar eredivisieclub Roda JC vertrokken Gyliano van Velzen afkomstig uit de opleiding van FC Utrecht. Antwi, die van Ghanese afkomst is, heeft bij Volendam een contract van anderhalf jaar getekend, met een optie voor nog een seizoen.

Antwi, die als jeugdspeler begon bij het Amsterdamse De Volewijckers, heeft al ervaring in het betaald voetbal. Voor de hoofdmacht van FC Utrecht speelde hij vijf duels in de eredivisie en namens Jong FC Utrecht kwam hij veertien keer uit in de eerste divisie. Ook Utrecht-coach Erik ten Hag noemt deze stap voor Antwi ’goed voor zijn ontwikkeling’.