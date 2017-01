Gyliano van Velzen per direct van FC Volendam naar Roda JC

VOLENDAM - Gyliano van Velzen heeft per direct FC Volendam verlaten. De 22-jarige linkerspits zet zijn carrière voort bij eredivisionist Roda JC. Hij tekende een contract voor tweeënhalf jaar.

De club uit Kerkrade heeft zich de afgelopen dagen flink versterkt en bekend was dat ook Van Velzen in de plannen van de Limburgers paste. Aan de andere kant waren er meer clubs die de aanvaller volgden.

Van Velzen heeft anderhalf seizoen bij Volendam gespeeld. Hij kwam in de zomer van 2015 over van FC Utrecht. Eerder speelde hij in de jeugd van Ajax en Manchester United en kwam hij uit voor het Belgische FC Antwerp. Vorig seizoen maakte de Amsterdammer meteen een flitsende entree in het elftal dat direct de eerste periodetitel won. Van Velzen maakte in 52 competitieduels voor Volendam zes doelpunten.