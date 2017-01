FC Volendam in de energiebesparingsmodus langs Telstar

Foto Orange Pictures/Fred Rotgans Vreugde bij de FC Volendam-spelers na de treffer van Joey Veerman.

VELSEN-ZUID - Zonder zich bovenmatig te hoeven inspannen was FC Volendam vrijdagavond provinciegenoot Telstar met 0-1 de baas. De vonken vlogen er bepaald niet vanaf in het Noord-Hollandse onderonsje. Na de enige treffer van Joey Veerman hadden de Volendammers datgene waarvoor zij gekomen waren, terwijl Telstar simpelweg niet beter kon.

Door Hans Swierstra - 27-1-2017, 22:50 (Update 27-1-2017, 22:50)

Zelfs het kleinste succesje was de thuisclub niet gegund, want ook de onderlinge wedstrijd ’kibbeling eten’ tussen twee supporters, bedoeld als pauzevermaak, mondde uit in een Volendamse zege.

Plechtig

Dergelijke vrolijkheid was er vooraf...