FC Volendam-trainer Molenaar: ’Dat je eruit ligt, is wel een ’dingetje’ hoor

VOLENDAM - Tijdens de penaltyserie tussen FC Utrecht en Cambuur Leeuwarden kwam woensdag ook weer even de strafschoppenreeks van de avond ervoor naar boven bij Robert Molenaar. ,,Het is wel een ’dingetje’ hoor, opnieuw het besef dat je eruit ligt’’, aldus de trainer van FC Volendam over de dramatische bekeruitschakeling tegen Sparta.

,,Natuurlijk, we krijgen nog steeds complimenten en we horen dat we reclame hebben gemaakt, maar het had zoveel mooier kunnen zijn. We hebben opnieuw aangetoond dat we goed in ontwikkeling zijn.’’

Hoewel de kwartfinalewedstrijd tegen de Rotterdammers zijn sporen heeft nagelaten, kan FC Volendam vanavond in Velsen bij het Noord-Hollandse onderonsje met Telstar met dezelfde elf basisspelers aantreden als dinsdag.

De gastheren draaien bepaald niet lekker in de competitie, maar zullen vast hun kans ruiken tegen de oranjehemden, die honderdtwintig minuten voetbal plus een mentaal uitputtende reeks strafschoppen in hun bagage meedragen. Molenaar: ,,Daar kan ik me alles bij voorstellen ja. Wij hebben Telstar geanalyseerd en daaruit kwam naar voren dat ze meerdere speelwijzen hebben gehanteerd. Ze zijn duidelijk zoekende. We zullen zien of ze ons meteen het mes op de keel willen zetten of afwachtend gaan spelen. We zullen er niet zomaar overheen lopen, maar gaan uiteraard voor de winst.’’