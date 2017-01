Thriller van jewelste; FC Volendam sneuvelt na penalty’s in beker

Foto Orange Pictures/Fred Rotgans FC Volendam-speler Kevin Visser is de baas in het luchtruim.

VOLENDAM - Het is een cliché, maar de bekerwedstrijd van FC Volendam tegen Sparta werd een heuse thriller. Na 0-0 in de reguliere speeltijd scoorden beide clubs in de verlenging, waarna Sparta vanaf de penaltystip de halve finale bereikte.

Door Hans Swierstra - 24-1-2017, 23:44 (Update 24-1-2017, 23:55)

Sparta leek aanvankelijk snel zaken te willen doen. De Rotterdammers verstoorden vroegtijdig de opbouw bij de thuisclub en eenmaal in balbezit bezorgden zij de Volendamse doelman Hobie Verhulst handenvol werk. De keeper moest bij een vrije trap van Thomas Verhaar en schoten van...