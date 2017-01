Strafschoppen beslissen bekerduel Volendam-Sparta: 5-6

Foto ANP/Jasper Ruhe Sparta-speler Stijn Spierings (L) in duel met Joey Veerman van FC Volendam. Bekijk Fotoserie

VOLENDAM - FC Volendam staat niet in de halve finale van het KNVB-bekerternooi. Na verlenging en strafschoppen eindigde de wedstrijd tegen Sparta in 5-6.

Pas in de verlenging kwam Sparta op voorsprong, twee minuten later gevolgd door de gelijkmaker van Volendam.

Sparta-veteraan Breuer miste een penalty in de strafschoppenserie. Volendamer Steltenpool schoot vervolgens hoog over. Vervolgens schoot Van Kippersluis over. Maar ook Sparta kon de spanning nauwelijks meer aan. Visser schoot de zesde penalty van Volendam naar 4-3. Sparta kwam weer langszij via Mendes da Silva: 4-4.

Keeper Verhulst zette de zevende strafschop op zijn naam. Via Pogba werd het 5-5. Meulens miste de achtste strafschop. Floranus scoorde zuiver 5-6.

