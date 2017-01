Supporters lijken niet warm te lopen voor kwartfinaleduel FC Volendam in KNVB-beker

VOLENDAM - Het is acht jaar geleden dat FC Volendam de halve finale van het KNVB-bekertoernooi haalde. Met een overwinning op Sparta dinsdagavond evenaart de ploeg die prestatie. Er staat dus veel op het spel. De selectie weet dat, maar of de supporters het ook zo beleven?

Maandagmiddag rond lunchtijd. Met twee kaarten in de hand loopt een vrouw tevreden het stadion uit. ,,Raar dat het nog niet uitverkocht is”, merkt ze op.

Op dat tijdstip heeft de club ongeveer 2500 kaarten verkocht. Daarvan zijn er achthonderd bestemd voor supporters van Sparta. Het aantal valt de club een beetje tegen. Ter vergelijking: tegen FC Eindhoven vrijdag zaten er 4155 mensen op de tribunes. Daar zitten heel wat seizoenskaarthouders bij, maar toch is het opvallend.

Een goed gevuld stadion zou passen bij het affiche. Zeker voor de selectie is het een wedstrijd waar enorm naar uitgekeken wordt. ,,Ik heb nog nooit een kwartfinale van de beker gespeeld”, laat Kevin van Kippersluis optekenen. Hij gaat na de training nog wat kaartjes voor vrienden reserveren. Datzelfde geldt voor Bert Steltenpool. Alleen zijn schoonvader vraagt al om tien plaatsbewijzen.

De twee spelers mogen tegen de nummer dertien van de eredivisie laten zien uit welk hout ze zijn gesneden. Trainer Robert Molenaar stelt namelijk hetzelfde elftal op dat vrijdag FC Eindhoven versloeg. ,,Natuurlijk zal de weerstand nog groter zijn dan tegen FC Eindhoven. Maar ik hoop dat we Sparta ook achteruit kunnen duwen. Dat we op de helft van de tegenstander aan aanvallen kunnen toekomen.”

Op de afsluitende training wordt niets aan het toeval overgelaten. Aanwezige fotografen en cameramensen worden vriendelijk verzocht geen beelden te maken van het oefenen van de standaardsituaties als corners en vrije trappen. Uiteraard neemt iedere speler een strafschop. Voor het geval dat penalty’s een beslissing moeten forceren.

Die kans bestaat, al is Sparta favoriet. Dat bleek afgelopen weekend maar weer toen de Rotterdammers AZ op een gelijkspel hielden. ,,Ze hadden het zelfs beter voor elkaar dan AZ. Zowel in opbouw als qua storen. Dat is heel herkenbaar”, analyseert Molenaar de opponent.

Aan zijn ploeg de taak om daarmee om te gaan. Het zou een gigantische stunt zijn. Een prestatie waar nog lang over gesproken zal worden. De vraag is alleen hoeveel supporters die misschien historische avond mee gaan maken in het stadion.