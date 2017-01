’De beste bij FC Volendam sinds Wim Jonk’

VOLENDAM - Hij was al goed, maar door het uitblijven van doelpunten bleef Joey Veerman nog een beetje onder de radar. Dat is vanaf nu voorbij. Met zijn eerste doelpunten in het betaalde voetbal hielp hij FC Volendam langs FC Eindhoven: 3-1.

Door Sjors Blaauw - 20-1-2017, 23:10 (Update 20-1-2017, 23:10)

Met een grote bos bloemen in zijn hand liep hij als laatste speler van FC Volendam het veld af. Direct werd er aan alle kanten aan hem getrokken. Zelf wilde Veerman even naar zijn familie toe. Als man van de...