Tuijp maakt plaats voor topscorer Van Kippersluis bij FC Volendam

VOLENDAM - Topschutter Kevin van Kippersluis keert weer terug in de basisformatie van FC Volendam. Dat gaat ten koste van Jack Tuijp die op de bank begint tegen FC Eindhoven.

Tegen Almere City vorige week (2-2) waren de rollen omgekeerd. Bert Steltenpool blijft staan in de punt van de aanval. ,,Ik vind dat zowel Kevin als Bert in een heel goede fase zit. En daardoor verdienen ze de voorkeur boven Jack in dit geval”, verklaart trainer Robert Molenaar de rentree van Van Kippersluis. De spits maakte dit seizoen al negen doelpunten. ,,Als hoofdtrainer heb je de verantwoordelijkheid het beste team op te stellen. Afgaand op de voorgaande wedstrijd en met de ontwikkeling van de spelers en speelwijze meegenomen, hebben we deze wisseling toegepast.”

Henny Schilder is vanavond ook van de partij. Hij viel vorige week uit met een bovenbeenblessure en miste zodoende zijn eerste minuten van het seizoen. Deze week heeft hij veel binnen getraind, maar op de afsluitende training deed hij volledig mee.

In de heenwedstrijd won FC Volendam met 0-1 bij FC Eindhoven (doelpunt Tuijp). Anders dan de uitslag doet vermoeden, was het een heel open wedstrijd. ,,Ik verwacht dat weer. FC Eindhoven zet veel druk, gebruikt veel energie en ze hebben in aanvallend opzicht spelers om rekening mee te houden.”

De wedstrijd begint om 20.00 uur.