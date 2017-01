FC Volendam in de storm over Markermeer naar uitwedstrijd in Almere

Foto Erik Rietman Supporters stappen ’s middags de partyboot op, die hen naar de uitwedstrijd tegen Almere City zal vervoeren.

VOLENDAM/ALMERE - In een stormachtig Almere hervatte FC Volendam vrijdag de competitie. Dat het treffen met Almere City FC belangrijk was, beseften ook de supporters uit het vissersdorp. Op initiatief van supportersvereniging PéSide reisden zij met een goed gevulde partyboot naar het Yanmar Stadion in de Polderstad.

Door Mitchell Burger - 15-1-2017, 19:03 (Update 15-1-2017, 19:03)

Door de verwachte storm was de boot genoodzaakt al om vijf uur te vertrekken; een half uur eerder dan gepland. Ook moest er een andere route worden gevaren. De boot meerde aan in IJburg, waarna...