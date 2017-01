FC Volendam mag blij zijn met een puntje

.Foto Orange Pictures/red Rotgans Volendam-aanvoerder Kees Kwakman (rechts) wordt afgetroefd door collega-captain Tom Overtoom van Almere City FC.

ALMERE - Met het puntje dat FC Volendam vrijdagavond overhield aan het treffen met Almere City FC (2-2) mocht de ploeg van trainer Robert Molenaar bepaald niet klagen. Het elftal speelde in Flevoland slordig en mocht van geluk spreken dat de thuisclub niet de volle buit binnenhaalde.

Door Hans Swierstra - 13-1-2017, 23:00 (Update 13-1-2017, 23:01)

Molenaar bekende niet geheel ontevreden te zijn met het gelijkspel. ,,We begonnen te slap en we speelden ook daarna niet solide. Bovendien verzuimden we Tom Overtoom en Yener Arica aan banden te leggen’’, had de...