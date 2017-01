Almere City en FC Volendam opnieuw in balans

Archieffoto

ALMERE - Een puntje hield FC Volendam vrijdagavond over aan het uitduel met Almere City FC: 2-2. Op meer mocht het elftal van trainer Robert Molenaar eigenlijk ook geen aanspraak maken, hoewel de Volendammers halverwege nog wel met 1-2 aan de leiding gingen.

Door Hans Swierstra - 13-1-2017, 22:18 (Update 13-1-2017, 22:18)

FC Volendam en Almere City zijn dit seizoen zeer aan elkaar gewaagd. Eerder al eindigde het onderlinge competitietreffen in Volendam in 1-1 en in november hadden de Volendammers een verlenging nodig om zich in de KNVB-beker te ontdoen van de Flevolanders: 2-1.

Vrijdag was het niet anders, al was het eerste half uur absoluut voor Almere, dat al snel op voorsprong kwam via een daverende knal van Gaston Salasiwa. Het was wachten op de 2-0, maar doelman Hobie Verhulst en verdediger Erik Schouten, die een bal van de doellijn kopte, hielden de bezoekers in de wedstrijd.

Tegen de rust was de situatie plots compleet andersom. Door doelpunten van Kevin Visser en Bert Steltenpool (hij kopte met een snoekduik binnen) ging Volendam halverwege met een 1-2 voorsprong naar de kleedkamer.

Na ruim een uur trok Almere City de stand weer gelijk. Oud-Volendammer Paul Quasten kwam op over links en bood Jeffrey Rijsdijk een niet te missen kans: 2-2.