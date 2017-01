Topscorer Van Kippersluis wissel bij FC Volendam

VOLENDAM - Een opvallende wijziging in het basiselftal van FC Volendam bij de hervatting van de competitie. Topscorer Kevin van Kippersluis begint vrijdagavond op de bank tegen Almere City FC. De man die in de eerste seizoenshelft goed was voor negen doelpunten wordt verdrongen door Bert Steltenpool. De Wervershover maakte dit seizoen pas twee competitietreffers.

,,Kevin had in de winterstop last van een opspelende achillespees. Daarom heeft hij wat trainingen gemist”, verklaart trainer Robert Molenaar zijn keuze. ,,Bovendien zit de concurrentie dicht op elkaar. Vaak gaan we het dan met doelpunten verantwoorden wie er wel of niet speelt. Maar er zijn meer aspecten die voor die positie heel belangrijk zijn. Op de trainingen hebben we veel met de combinatie Bert en Jack (Tuijp, red.) getraind. Dus daar kies ik nu voor.”

Tuijp speelt tegen Almere City FC, de nummer zes van de ranglijst, in de rug van Steltenpool. Voor de rest stelt Molenaar dezelfde spelers op als voor de winterstop. Er is ook weinig reden tot wisselen, aangezien er zes wedstrijden op rij niet verloren werd. Molenaar heeft er vertrouwen in dat het goede spel snel weer wordt opgepakt. ,,Afgelopen maandag oefenden we tegen FC Utrecht (0-3 verlies, red.) en daar was ik best tevreden over. Het proces waar we invloed op hebben stond vrij aardig. Dat geeft de burger moed voor deze wedstrijd.”