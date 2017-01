Jermano Lo Fo Sang en FC Volendam uit elkaar

VOLENDAM - Voetballer Jermano Lo Fo Sang maakt geen deel meer uit van de selectie van FC Volendam. Zijn contract, dat eind dit seizoen zou aflopen, is ontbonden.

Daaraan liggen persoonlijke omstandigheden ten grondslag, plus het geringe toekomstperspectief dat de 25-jarige verdediger nog had bij de eerstedivisionist.

Lo Fo Sang kwam in 2014 van amateurclub OFC naar FC Volendam. Hij ontpopte zich als een vaste waarde als linksachter in het elftal van de toenmalige trainer Hans de Koning en bleef dat ook toen Robert Molenaar coach werd.

Een jaar geleden brak de speler echter zijn middenvoetsbeentje. Nadat hij was gevalideerd slaagde hij er niet meer in op een basisplaats te veroveren in het elftal.