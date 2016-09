Veerman vervangt Kwakman in bekerduel FC Volendam

VOLENDAM - Een paar dagen na de zeperd tegen Jong FC Utrecht (2-2 na een onterecht toegekende penalty) krijgt FC Volendam alweer de kans zich te revancheren. Dinsdagavond nemen de oranjehemden het in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi op tegen MVV. ,,Het is fijn dat we zo snel alweer een nieuw doel hebben”, bekende trainer Robert Molenaar. ,,Vrijdag had ik het gevoel dat we met 4-0 opzijgezet waren, terwijl het slechts een gelijkspel was. De teleurstelling was behoorlijk groot. Zeker omdat we het nalieten de wedstrijd eerder in het slot te gooien.”

Net als tegen VVV zal Joey Veerman de plaats innemen van Kees Kwakman. De routinier is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart afgelopen vrijdag. Kwakman kreeg drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, aan de broek. Die schorsing is geaccepteerd.

Voor Molenaar is het bekertoernooi op twee manieren interessant. Financieel valt er voor FC Volendam wat te verdienen. ,,Dat is altijd goed, want we zwemmen niet in het geld. En kijk naar de halve finale van vorig jaar. Met amateurclub VVSB stond daarin een club waar wij niet voor onder hoeven te doen. Natuurlijk moet je een beetje geluk hebben met loting, maar het kan zomaar verkeren. Die kans moet je altijd aangrijpen.”

De wedstrijd tegen MVV begint om 20 uur in het Kras Stadion.