Kees Kwakman keert terug in elftal FC Volendam

VOLENDAM - Het einde van de eerste periode nadert. Met nog drie wedstrijden te gaan is FC Volendam virtueel koploper, omdat de beloften elftallen van Ajax en PSV niet meedingen voor die prijs. Met wedstrijden tegen FC Dordrecht, NAC en eerst vrijdagavond Jong FC Utrecht voor de boeg, is ook trainer Robert Molenaar op de hoogte van die goede uitgangspositie. ,,We staan er inderdaad prima voor om een periode te pakken. Maar we kijken ook naar het grotere doel. En dat is ervoor zorgen dat we aan het einde van het seizoen er beter op staan dan vorig jaar.”

Toen speelde FC Volendam namelijk weinig klaar in de play-offs.

Tegen de talenten van FC Utrecht kan Molenaar nog niet beschikken over Rihairo Meulens. Doelman Hobie Verhulst, die last heeft van zijn bovenbeen, lijkt wel te kunnen starten. Ten opzichte van de knappe overwinning vorige week op VVV keert Kees Kwakman terug in de basis.

Molenaar tast nog een beetje in het duister over de opstelling van de tegenstander. ,,Helemaal omdat het eerste van FC Utrecht dezelfde avond speelt. Afgelopen maandag keek Johan Steur naar Jong Utrecht-Fortuna Sittard, maar toen kreeg FC Utrecht flinke versterking van het eerste. Dat zal nu vermoedelijk anders zijn. De speelwijze zal niet veel verschillen. Daar hebben we ons goed op voorbereid.”