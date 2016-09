Nieuwe managers moeten FC Volendam helpen eredivisiewaardig te worden

Henk Schoorl: ,,Als FC Volendam hebben wij een grote naam bij de KNVB.’’

EDAM - Eredivisiewaardig, dat is wat FC Volendam in al zijn geledingen graag wil zijn. Nu is de organisatie aan de beurt. Met drie managers denkt de clubleiding straks het plaatje compleet te hebben. In de tuin van zijn woning in Edam licht vice-voorzitter Henk Schoorl graag het ideaalplaatje toe.

Door Hans Swierstra - 12-9-2016, 18:19 (Update 12-9-2016, 18:19)

Zoals bekend riep de eerstedivisionist tweeënhalf jaar geleden de functie van directeur in het leven. Wim Biesterveld was sindsdien werkzaam in deze rol, maar hij zal binnenkort afscheid nemen. Samen met het...