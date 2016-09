FC Volendam moet zien af te rekenen met negatieve balans in uitwedstrijden tegen VVV

VOLENDAM - FC Volendam heeft het de voorbije jaren ontzettend moeilijk in uitwedstrijden tegen VVV-Venlo. Voor de competitie gingen de laatste vier duels in Limburg verloren (teruglopend in de tijd 3-0, 4-2, 4-0 en 2-0). Voor het laatst werd een punt behaald in 2006 (0-0) en de ’meest recente’ uitzege op VVV dateert uit 2001. Wel won Volendam in 2008 een bekerduel in De Koel: 2-3.

Ook vrijdagavond zal de nummer twee van de eerste divisie ongetwijfeld een lastige horde vormen voor de Volendammers, die met twee punten minder vierde staan. Maar eigenlijk moet VVV verslagen worden, wil Volendam duidelijk aanspraak op de eerste periodetitel kunnen maken.

Coach Robert Molenaar verwacht dat VVV het initiatief zal nemen. ,,Daar hopen wij ons voordeel mee te doen. En dan ligt het eraan wie het best in vorm is’’, aldus de trainer. Zijn elftal zal in dezelfde samenstelling verschijnen als twee weken geleden tegen FC Emmen, toen tegen de verhouding in het eerste verlies werd geleden (0-1). Rihairo Meulens is nog geblesseerd. ,,En Bert Steltenpool zit niet bij de selectie. Hij kreeg op de training een ’knietje’ in zijn dijbeen en heeft te veel last.’’

De optredens tegen Emmen en eredivisionist FC Zwolle (2-0 verlies in een oefenduel) hebben Molenaar ervan overtuigd dat zijn ploeg op het goede spoor zit. ,,We zijn gestructureerd bezig en dat zie je duidelijk terug. Dat geeft vertrouwen. ’’