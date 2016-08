FC Volendam met een lichte kater naar de kermis

Foto Orange Pictures/Fred Rotgans De later gewisselde Volendammer Jack Tuijp wordt fel op de huid gezeten door Emmen-aanvoerder Sander Rozema.

VOLENDAM - Met een lichte kater kan FC Volendam zich opmaken voor de jaarlijkse kermis in het eigen dorp. De ploeg werd vrijdagavond in het eigen Kras Stadion van de ongeslagen status beroofd door FC Emmen: 0-1.

Door Hans Swierstra - 26-8-2016, 22:58 (Update 26-8-2016, 22:58)

Uitgerekend komend weekeinde is er geen competitieronde in verband met interlandvoetbal. Alsof de bonden rekening hadden gehouden met de Volendamse kermis. Met de koppositie, die Volendam tot vrijdag deelde, was het daar zoveel beter toeven geweest voor de spelers. Nu moeten zij genoegen nemen met...