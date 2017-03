Telstar geeft zege uit handen

Foto United Photos/ Rob van Wieringen Benjamin van den Broek probeert de stevige Género Zeefuik van de bal te krijgen.

VELSEN-ZUID - Ongeloof op de gezichten van de toeschouwers en de spelers van Telstar. Tachtig minuten lang was er maandagavond niets aan de hand geweest voor de Velsenaren tegen Emmen. Maar in de laatste tien minuten gaf de thuisploeg een 2-0 voorsprong uit handen. Een 2-2 gelijkspel was het trieste eindresultaat.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 22:58 (Update 13-3-2017, 22:58)

Het zal nooit duidelijk worden wat verdediger Donny van Iperen bezielde om een bal richting zijn eigen doel niet weg te knallen. Hij ging er van uit dat de bal de...