Telstar geeft zege uit handen

VELSEN-ZUID - Ongeloof op de gezichten van de toeschouwers en de spelers van Telstar. Tachtig minuten lang was er vrijdagavond niets aan de hand geweest voor de Velsenaren tegen Emmen. Maar in de laatste tien minuten gaf de thuisploeg een 2-0 voorsprong uit handen. Een 2-2 gelijkspel was het trieste eindresultaat.

Door Monne Reitsma - 13-3-2017, 22:19 (Update 13-3-2017, 22:22)

Naoyuki Yamazaki opende de score. De Japanner schatte na twintig minuten spelen een steekpass van Denis Mahmudov op waarde en maakte bekwaam af waardoor de Velsenaren op voorsprong kwamen. Het was de eerste competitietreffer van de 25-jarige speler.

Ondanks een veelvoud aan corners kon Emmen slechts eenmaal gevaarlijk worden. Dat was op slag van rust. Na een vrije trap van Youri Loen tikte Boy de Jong eenvoudig over. Het was de enige keer dat de keeper van Telstar in actie moest komen.

In het tweede bedrijf werd De Jong al na acht minuten getest. Van Iperen gaf de bal pardoes aan een tegenstander. Frank Olijve zag zijn inzet gekeerd worden door De Jong. Vonk moet op de bank gek zijn geworden van de vele slordige momenten van zijn ploeg. Gelukkig toonde Mahmudov aan de andere kant eindelijk weer eens zijn kwaliteiten. Serrarens stuurde de kleine aanvaller weg en nadat hij zich even goed draaide knalde hij heerlijk raak. Kort daarop liet de thuisploeg wederom een prima aanval zien. Aan de inzet van Serrarens mankeerde weinig maar met een katachtige reflex wist Denis Telgenkamp een grotere achterstand van zijn ploeg te voorkomen.

Het was een belangrijke redding. Het duel was daarmee niet gespeeld. Zeker niet toen Loen zeven minuten voor tijd de bal uit een vrije trap in een keer achter De Jong wist te schieten. Waar Telstar geen noemenswaardige tegenstand had gehad werd het in de slotfase toch nog spannend. En de thuisploeg wist de rust niet te bewaren. Van Iperen dacht de bal over de achterlijn te laten rollen, maar dat zag de arbitrage anders. De aanval van de bezoekers ging door en uiteindelijk kopte Issa Kallon raak.