Leeuwinnen uit bekertoernooi na penaltyreeks

HEERENVEEN - De voetbalsters van Telstar hebben hun allerlaatste bekerwedstrijd gespeeld. In de kwartfinale verloren de Witte Leeuwinnen na strafschoppen van Heerenveen. Na negentig minuten was het duel geëindigd in 1-1.

Door Hein ten Berge - 10-3-2017, 23:02 (Update 10-3-2017, 23:02)

Nu bekend is geworden dat de vrouwentak van Telstar in zijn geheel wordt overgeheveld naar Alkmaar, is de ploeg van trainer Gideon Dijks bezig aan een afscheidstournee.

In de competitie vallen er geen prijzen meer te winnen aangezien de Leeuwinnen zich niet wisten te plaatsen voor de kampioenspoule. De laatste reguliere competitiewedstrijden staan in het teken van het behalen van de vijfde plek.

Het bekertoernooi was een ander verhaal. Met een gunstige loting en een beetje geluk zou Telstar tot de finale kunnen reiken. Met Heerenveen als tegenstander in de kwartfinale waren er voor Dijks en zijn speelsters genoeg kansen om een stap in de goede richting te zetten. Lange tijd leek de Velsense ploeg ook op weg naar de halve finale.

Telstar begon aardig zonder grote kansen te creëren. Beide ploegen waren de eerste helft gelijkwaardig. Telstar was gevaarlijk met een schotje van Babiche Roof en een kansje van Katja Snoeijs.

Ook in de tweede helft ging het op en neer met de aantekening dat Snoeijs steeds nadrukkelijker op zoek ging naar een treffer. De aanvalster van Telstar kon zich uiteindelijk ook laten feliciteren: 0-1. In de slotfase bracht Simone Kets beide ploegen echter op gelijke hoogte waarna er strafschoppen genomen moesten worden.

Na benutte strafschoppen van Sharon Kok, Snoeijs, Caroline Verleg en Linda Bakker zagen Lotte Hopman en Amy Visser hun inzet gestopt worden.

Telstar: Martens, A. Visser, Ursem, Kok, Duppen, J. Visser (46. Baarda), Hopman, Roof (79. Verleg), Bakker, Van der Velden, Snoeijs.