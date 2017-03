Strafschoppen breken Telstar op

Foto: Ron Pichel Stadion van Telstar.

EINDHOVEN - De hoop op een goede start in de vierde periode bleef voor Telstar bij hopen. Na een prima openingsfase van de Velsenaren trok Eindhoven vrijdag de punten naar zich toe, 4-2.

Door Monne Reitsma - 3-3-2017, 22:07 (Update 3-3-2017, 22:08)

Het duel tussen de stamgasten van de eerste divisie, Eindhoven speelt al veertig seizoenen onafgebroken op het tweede niveau van Nederland terwijl Telstar al 39 jaar in die klasse acteert, ontbrandde snel. Na vier minuten opende Telstar de score. Een goede aanval van de Velsenaren werd keurig afgemaakt door Orhan Dzepar.

Een kwartier later had het 0-2 moeten staan. Floris van der Linden stuurde Liban Adbulahi vrij richting het Eindhovense doel. Oog in oog met keeper Ruud Swinkels bleef Abdulahi, die vorige week tegen Den Bosch nog wel scoorde, niet rustig. Zijn inzet ging meters naast.

De kans van Telstar bleek een wake-up call voor Eindhoven dat de druk flink opvoerde. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de gelijkmaker na een half uur viel. Civard Sprockel knalde onhoudbaar in na een Eindhovense corner. Op slag van rust werd het zelfs 1-2 na een rake kopbal van Rai Vloet. Daarmee had het hoger geplaatste Eindhoven, negende op de ranglijst, de verhoudingen op het veld volledig hersteld.

Twee benutte strafschoppen van Dario van den Buijs na rust bleken uiteindelijk beslissend. Na overtredingen van Frank Korpershoek en Jordy Tutuarima ging de bal twee keer op de stip. Tussendoor scoorde Fabian Serrarens nog wel tegen, maar Telstar stond voor de twaalfde keer dit seizoen met lege handen.