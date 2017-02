Belangrijke zege voor Telstar

Archieffoto Fabian Serrarens zorgde voor de 2-0 Bekijk Fotoserie

VELSEN-ZUID - Er resteren elf wedstrijden voor Telstar om dit seizoen sportief gezien nog iets neer te zetten. De eerste stap daartoe werd vrijdag met horten en stoten gezet. In eigen huis boekten de Velsenaren een 2-0 zege op Den Bosch.

Door Monne Reitsma - 24-2-2017, 23:00 (Update 24-2-2017, 23:00)

Met zeven punten uit de laatste vier wedstrijden had Telstar het de afgelopen weken beter gedaan dat Den Bosch dat op één punt uit de laatste ontmoetingen kon overleggen. Dat verschil was ook in de eerste minuten duidelijk. Orhan Dzepar zorgde in de vierde minuut voor het eerste wapenfeit. Na een voorzet van Toine van Huizen kopte hij net naast.

Diezelfde Dzepar leidde aan de andere kant ook het eerste gevaar van Den Bosch in. Hij werd afgetroefd door Niek Vossebelt, maar keeper Boy de Jong bracht redding. Kort daarop kreeg Mo Ajnane een grote mogelijkheid. Hij zag zijn kopbal ternauwernood gekeerd worden door de Bossche keeper Kees Heemskerk. Na een half uur spelen was het wel raak. Liban Adbulahi omspeelde enkele verdedigers en krulde de bal lekker binnen voor de terechte voorsprong.

www.noordhollandsdagblad.nl" alt="Schermafbeelding 2017-02-24 om 22.20.08" />

Ben Santermans besloot Telstar na 65 minuten de helpende hand toe te steken door binnen vijf minuten twee gele kaarten en dus ook een rode kaart te ontvangen na domme overtredingen. De man meer situatie leek snel door de thuisploeg benut te worden. Dzepar kreeg de bal echter niet langs Heemskerk. Daardoor was de winst nog lang geen zekerheidje voor de Velsenaren. Uiteindelijk konden de Witte Leeuwen toch opgelucht het veld verlaten. Vijf minuten voor tijd scoorde Fabian Serrarens na een voorzet van Van Huizen, 2-0.

