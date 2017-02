Bryan Ottenhoff op de weg terug

VELSEN-ZUID - Onder leiding van fysiotherapeut Bob Koning werkte Bryan Ottenhoff donderdag af op het doel. Het duel tegen FC Den Bosch komt echter nog te vroeg voor de centrale verdediger.

Door Monne Reitsma - 23-2-2017, 13:04 (Update 23-2-2017, 13:04)

,,Bryan is op de weg terug maar stond nu weer voor het eerst op het veld. Ik denk dat hij nog zeker één week nodig heeft om weer aan te sluiten”, zegt Telstar-trainer Michel Vonk. ,,Ik heb dezelfde groep als vorige week tot mijn beschikking.”

Dat houdt in dat Benjamin van den Broek, Tom Beissel, Wesley Zonneveld en Thomas van den Houten niet inzetbaar zijn. De kwetsuur van Van den Houten laat zich ernstiger aanzien dan gedacht. Het kan zijn dat hij tot het einde van het seizoen is uitgeschakeld. ,,Het is vrij pittig, maar we moeten nadere onderzoeken afwachten.”

Vrijdag zal Vonk terugvallen op zijn basis van de laatste wedstrijden. Den Bosch heeft uit 26 wedstrijden vier punten meer verzameld dan Telstar. Er is de Velsense ploeg dan ook alles aan gelegen om te winnen en aan te klampen bij Den Bosch. Dat het seizoen met in totaal nog twaalf wedstrijden te gaan al beslist zou zijn verwerpt Vonk. ,,We kijken nog steeds naar de tiende plek. Dat moet kunnen met al die punten die nog te verdienen zijn. We krijgen in het restant van het seizoen de volledige top tien nog en kunnen dus aan de bak. Aan de andere kant is dat een mooie uitdaging en we hebben eerder dit seizoen punten gepakt van hoger geplaatste ploegen.”

Vonk ziet tussen Den Bosch en Telstar de nodige parallellen. ,,Het is eenzelfde soort ploeg. Ze kunnen een goede serie neerzetten, maar ook opeens niets meer pakken. Uit speelden we met 0-0 gelijk, thuis moeten we kunnen winnen.”