Telstar stuit op muur Achilles’29

Foto United Photos/Rob van Wieringen Crescendo van Berkel (links) en Floris van der Linden heersen in de lucht tegen Achilles’29.

VELSEN-ZUID - Een sterker Telstar heeft vrijdagavond slechts één punt overgehouden aan de ontmoeting tegen hekkensluiter Achilles’29. De verdediging van de ploeg uit Groesbeek werd maar eenmaal geslecht. Daartegenover stond slechts één, maar wel benutte, kans van de bezoekers: 1-1.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 23:07 (Update 10-2-2017, 23:07)

Bij het rustsignaal was het verbazingwekkend dat Telstar tegen een 0-1 achterstand aankeek. De thuisploeg was beduidend beter en had de bal veelvuldig in bezit. Toch was het na een kwartier spelen Achilles’29 dat de voorsprong pakte. Na een vrije trap eindigde...