Telstar komt niet verder dan één punt tegen Achilles’29

VELSEN-ZUID - Een sterker Telstar heeft vrijdagavond slechts één punt overgehouden aan de ontmoeting tegen hekkensluiter Achilles’29. De verdediging van de ploeg uit Groesbeek werd maar eenmaal geslecht. Daartegenover stond één kans van de bezoekers, die wel raak was: 1-1.

Door Monne Reitsma - 10-2-2017, 21:58 (Update 10-2-2017, 21:58)

Bij het rustsignaal was het verbazingwekkend dat Telstar tegen een 0-1 achterstand aankeek. De thuisploeg was beduidend beter en had de bal veelvuldig in bezit. Toch was het na een kwartier spelen Achilles’29 dat de voorsprong pakte. Na een vrije trap eindigde de bal via enkele Groesbeekse hoofden achter keeper Boy de Jong.

Daarmee deed Achilles’29 overigens iets nieuws in Velsen. Namelijk scoren. In de voorgaande drie edities van Telstar thuis tegen Achilles’29, dat pas aan zijn vierde seizoen betaald voetbal bezig is, was dat nooit gelukt.

Telstar leek snel op gelijke hoogte te komen. Een goede aanval van de Velsenaren werd bijna afgemaakt door Mo Ajnane. Hij zag zijn inzet tegen de paal eindigen. Tien minuten eerder was Toine van Huizen al dicht bij succes geweest. Het publiek veerde op, maar het enige doelnet dat bewoog was het zijnet. Ook na de gemiste kansen bleef de thuisploeg het betere van het spel houden, maar kwamen de vele voorzetten niet bij de juiste mensen.

Een kwartier voor tijd viel dan toch de gelijkmaker. Emir Smajic liep Van Huizen omver en de bal ging op de stip. De man in vorm bij de Velsenaren, Ajnane, schoot onberispelijk binnen. De overmacht van Telstar bleef maar het resulteerde niet in winst. Fabian Serrarens was nog dicht bij maar keeper Robbert te Loeke voorkwam een derde Velsens feestje op rij.