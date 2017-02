Verrassende zege Telstar op Helmond Sport

Foto Orange Pictures/Jeroen Meuwsen Een grote glimlach bij Benjamin van den Broek nadat hij Telstar op voorsprong heeft gebracht.

HELMOND - Helmond Sport uit altijd lastig. Het stokoude grapje klopt normaal gesproken wel voor Telstar. In de afgelopen tien seizoenen werd er namelijk slechts eenmaal gewonnen in Brabant. Daar kwam maandagavond een verrassende tweede zege bij voor de Velsenaren, 3-4.

,,We hebben het altijd moeilijk in Helmond”, stelde trainer Michel Vonk zondag na de afsluitende training. Hij leek opnieuw gelijk te krijgen. Ondanks een verrassende voorsprong na een knal van Benjamin van den Broek keek Telstar bij rust tegen een 2-1 achterstand aan. Jordy Thomassen en Furhgill Zeldenrust zorgden voor de terechte stand.

Na zeven minuten in de tweede helft was alles echter opeens weer anders. Fabian Serrarens met een ouderwetse punter en Van den Broek met een leep boogballetje zorgden voor een 2-3 stand. Serrarens pakte vervolgens ook zijn tweede treffer van de avond mee en Telstar leek zijn tweede zege op rij binnen te halen. Maar Helmond Sport bracht via opnieuw Thomassen de spanning terug. Na een afgekeurd doelpunt van opnieuw Thomassen wegens buitenspel kon Telstar uiteindelijk opgelucht ademhalen. Met 3-4 werd Helmond Sport uit gewoon een leuke avond.