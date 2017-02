Telstar niet in kampioenspoule

Foto Orange Pictures/Bert van Berkum Kirsten Koopmans glijdt de bal weg voor de voeten van Linda Bakker.

EINDHOVEN - Op sportcomplex De Herdgang moesten de vrouwen van Telstar zaterdag winnen van PSV. Anders zou de top vier in de eredivisie vrouwenvoetbal bekend zijn. Het werd bekend want in Eindhoven ging de Velsense ploeg met 4-0 onderuit.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 5-2-2017, 19:06 (Update 5-2-2017, 19:06)

Door de nederlaag kan Telstar deelname aan de play-offs vergeten. Met nog zes speelronden te gaan is het verschil met PSV opgelopen tot negen punten en dat verschil lijkt niet meer in te halen. Bij winst had de nadelig marge nog maar drie...