FC Volendam zuinigjes langs Telstar

VELSEN - Het was zuinigheid troef, maar bij FC Volendam waren ze vrijdagavond maar wat blij met de 0-1 uitzege op provinciegenoot Telstar.

Door Wim Wegman - 27-1-2017, 22:12 (Update 27-1-2017, 22:12)

Het Noord-Hollandse onderonsje werd voorafgegaan door een minuut stilte voor Fred André, die afgelopen week op 75-jarige leeftijd overleed. De clubheld van Telstar - hij speelde liefst dertien seizoenen voor de Witte Leeuwen - kwam de laatste drie jaar van zijn profcarrière uit voor FC Volendam.

Daarna was het vooral de vraag in hoeverre de bezoekers hersteld waren van de fysiek en mentaal uitputtende KNVB-bekerwedstrijd tegen Sparta, die dinsdagavond na verlenging en strafschoppen verloren ging. Zou de thuisclub, die al maandenlang op een overwinning wacht, wellicht kunnen profiteren?

Het antwoord liet iets minder dan een half uur op zich wachten. Toen schoot het achttienjarige toptalent Joey Veerman van net buiten het strafschopgebied gevoelvol een vrije trap in de kruising en leidde Volendam ’gewoon’ met 0-1. Een verdiende voorsprong, want de gasten dicteerden het duel. Slechts oud-Volendammer Mo Ajnane waagde drie keer van ver een doelpoging. Twee schoten gingen ruim over de lat en de derde inzet belandde in de handen van keeper Hobie Verhulst.

Direct na de rust leek Telstar er dan toch een echte wedstrijd van te willen maken. Donny van Iperen en Floris van der Linden stichtten koppend gevaar in de Volendamse doelmond en Benjamin van den Broek zag een schot via de vuisten van Verhulst over gaan. Later probeerden Ajnane en Jordy Tutuarima het nog eens met niet onaardige afstandsschoten.

Toch kwam Volendam niet echt in de problemen. Aanvallend produceerde het ook nauwelijks meer iets. De bezoekers wilden de wedstrijd duidelijk zo zuinig mogelijk uitspelen en daar slaagden zij ook in. Met de overwinning klommen de oranjehemden zelfs op naar de derde plaats.