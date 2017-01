Telstar-icoon Fred André stond altijd voor iedereen klaar

’Een echte Witte Leeuw’ is afgelopen dinsdagmiddag op 75-jarige leeftijd overleden. Fred André speelde 328 wedstrijden voor Telstar en was midden jaren tachtig ook enkele seizoenen trainer van de Velsense voetbalclub.

In december was André nog aanwezig bij een thuiswedstrijd van Telstar. Goede vriend en voormalig medespeler Fred Bischot nam hem mee naar het stadion. ,,Dan zag je hem opleven”, zegt Bischot die vijf jaar met André samenspeelde. ,,Toen ik bij Telstar kwam, werd ik door Fred opgevangen. Hij was toen één...