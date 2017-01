Telstar houdt bijna stand met 10 man

SITTARD - Het was Telstar vrijdag bijna gelukt. De hele tweede helft speelde het met 10 man. Doel was het verdedigen van een 1-0 voorsprong. Maar dit mislukte in de allerlaatste minuut.

Door Leander Mascini - 20-1-2017, 22:31 (Update 20-1-2017, 22:31)

Crescendo van Berkel werd voor rust van het veld gestuurd na een overtreding op Sjoerd Ars. Toen stond het al 0-1 dankzij een doelpunt van Toine van Huizen.

Fortuna hikte lang tegen de achterstand aan, maar doordat Ferry de Regt in de laatste minuut gelijkmaakte, bleef Telstar voor de elfde achtereenvolgende wedstrijd zonder zege.