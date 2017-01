Telstar waait uit zijn hemd

Foto United Photos/ Remco van der Kruis Stefano Lilipaly onderneemt een poging om Daan Rienstra (RKC Waalwijk) de bal te ontfutselen.

VELSEN-ZUID - Wat is een prima voorbereiding waard wanneer je het eerste de beste duel meteen verliest? Helemaal niets, beseften de Telstar-volgers na de smadelijke 0-4 nederlaag tegen RKC Waalwijk. Door dit belabberde resultaat is de ploeg van trainer Michel Vonk inmiddels tien wedstrijden zonder zege en dat mag ronduit zorgelijk worden genoemd.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 22:32 (Update 13-1-2017, 22:32)

Ze hadden er van tevoren nog zo veel zin in. De achterstand op de kandidaten voor de play-offs is groot maar niet te groot, was de gedachte tijdens de...