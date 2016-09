Simon Kistemaker nog ongekend populair van IJmuiden tot Doetinchem

Foto United Photos/Rob van Wieringen Simon Kistemaker signeert in de rust van Telstar-De Graafschap zijn biografie voor Arthur Numan. Steef Hammerstein wordt na het afgaan van de sproei-installatie gebruikt als tafel.

VELSEN-ZUID - Welke trainer wordt twintig jaar nadat hij bij een club heeft gewerkt nog hartstochtelijk toegezongen tijdens een wedstrijd? SI-MON KIS-TE-MA-KER! De laatste culttrainer van Nederland verdiende daarom een eigen biografie, vond journalist Yoeri van den Busken. Vorige week werd De Kist gepresenteerd en het onderwerp zelf was vrijdag de hoofdgast tijdens Telstar-De Graafschap (2-1), de twee clubs waar de Heemskerker in de jaren 90 succesvol de baas was.

Door Kees van Dalsem - 12-9-2016, 11:44 (Update 12-9-2016, 11:44)

