Volleyballers Zaanstad 'kregen de geest’

BEDUM - De volleyballers van Zaanstad namen bij Bedum een 0-2 voorsprong, maar moesten uiteindelijk toch de meerdere erkennen in de thuisploeg: 3-2. De pijn van de nederlaag werd echter verzacht omdat ook concurrent Sliedrecht Sport met 3-2 verloor. Met als gevolg dat de ploeg van trainer Vincent Pirovano er nog altijd het beste voor staat in de topklasse. Compaen won met 1-3 bij Den Dungen.

Door Van onze verslaggever - 13-3-2017, 0:04 (Update 13-3-2017, 9:55)

Zaanstad-trainer kan leven met verlies

Pirovano baalde van de nederlaag tegen de nummer vier van de ranglijst (22-25, 20-25, 25-22, 25-18, 15-9), maar kon er wel mee leven. De thuisploeg speelde vanaf de derde set uitstekend, analyseerde de oefenmeester.

,,Ze kregen de geest. Vooral verdedigend waren ze onverslaanbaar en het publiek ging erachter staan. Wij wisten niet zo goed meer wat we moesten doen.’’

In de kantine konden de Zaanse volleyballers vervolgens de slotfase van het duel Hengelo-Sliedrecht Sport rechtstreeks volgen. ,,Er was een livestream’’, beschreef Pirovano de situatie. ,,We hebben het laatste deel van de vierde en de hele vijfde set kunnen zien.’’ De trainer grinnikte even. ,,Het leverde opnieuw een stuk spanning op. Maar Sliedrecht verloor de beslissende set met 15-13, waardoor wij toch met een goed gevoel naar huis reden.’’

Zaanstad heeft met nog vier competitieronden en twee inhaalwedstrijden voor de boeg één verliespunt minder dan Sliedrecht Sport. Op papier is het programma van de ploeg van Pirovano bovendien makkelijker dan dat van de koploper.

Lastig

,,Sliedrecht moet nog naar Bedum. Ik zie ze die wedstrijd niet zomaar winnen. Aan de andere kant moeten wij nog wel de twee inhaalwedstrijden winnen. Bovendien moet je maar zien wat de tegenstanders gaan doen die nergens meer om spelen. Het kan zijn dat zij minder gemotiveerd op het veld staan, maar het kan ook zijn dat ze vrijuit gaan spelen en daardoor erg lastig te verslaan worden.’’

Ook de kwetsbaarheid van de selectie zorgt ervoor dat de oefenmeester niet snel zal worden betrapt op te vroeg juichen. ,,Vorige week speelden we een heel goede wedstrijd, maar op maandag moesten drie spelers de training laten schieten omdat ze last hadden van hun schouder. Erwin Huinen is voor ons een belangrijke speler. Maar in de dagen na een wedstrijd moet hij telkens opnieuw in elkaar worden gezet.’’

,,Wel komen we langzaam dichter bij het einde’’, vervolgde de oefenmeester. ,,Er is geen eindeloze reeks wedstrijden meer. Het worden heel interessante weken voor ons.’’

Compaen

Compaen-trainer Sandor Rieuwers beschikte voor het duel in Den Dungen over slechts acht spelers. Het bleek voldoende om de thuisploeg, die met twaalf punten uit vijf duels aan een goede reeks bezig was, op de knieën te krijgen.

De zege was voor een deel te danken aan Daniël Homburg, die vooral in aanvallend opzicht de hoofdrol opeiste. Na twee spannende sets (24-26 en 25-23) kwam de thuisploeg er niet meer aan te pas. Met 18-25 en 14-25 lieten de bezoekers er geen twijfel over bestaan wie van de twee zaterdag de betere was.