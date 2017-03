’Weinig puzzelstukjes op tafel’

Ronald Goedheer Hellas Sport-doelman Ori Hoogland moest tegen WVHEDW drie keer de bal uit het net vissen.

TWEEDE KLASSE ZAT. - Het gat naar de veilige zone is voor Hellas Sport na de nederlaag tegen WVHEDW opgelopen tot acht punten. Trainer Miel Mans blijft echter strijdbaar. ,,Opgeven is de makkelijkste weg. Ik kan de spelers vandaag niets verwijten, iedereen heeft inzet getoond. Maar tegen een ploeg als WVHEDW is goed niet goed genoeg voor punten.’’

Door Eric Strouwene.strouwen@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 0:03 (Update 13-3-2017, 0:03)

