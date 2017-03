De Groot: ’Fortuna degradatiekandidaat’

EERSTE KLASSE - Fortuna-trainer Martin de Groot wond er na de 3-1 nederlaag tegen AFC geen doekjes om. ’’Wij zijn een degradatiekandidaat’’, klonk de oefenmeester koeltjes nadat hij zijn team zonder vertrouwen had zien spelen.

,,Te veel jongens zijn op dit moment niet in vorm. We durfden niet echt te gaan voetballen, hanteerden te vaak de lange bal. Het was de angst om vooral niet te verliezen.’’

Verloren werd er alsnog van de Alkmaarders. Balverlies van centrale verdediger Aaron Bruijn leidde voor rust de 1-0 in; een snelle omschakeling na enkele grote kansen van Fortuna betekende de 2-0. ,,Eigenlijk was het na die eerste treffer al gedaan’’, stelde De Groot. ,,Zo gaat het al het hele seizoen. Komen we op achterstand, dan winnen we niet. Opvallend was wel dat wij na de eerste tegentreffer begonnen te voetballen. De ploeg bleef geloven in resultaat. Na de aansluitingstreffer van Jermano Huwaë speelden we alles of niets. Het werd dat laatste nadat AFC via een counter de wedstrijd besliste.’’

Voor De Groot is het glashelder wat er bij Fortuna dient te gebeuren. ,,We zijn het momenteel kwijt, hebben moeite met scoren. Het belangrijkste is dat de jongens weer met vertrouwen gaan spelen. Het is aan ons om de ommekeer te bewerkstelligen. Aanstaande dinsdag staat er een oefenwedstrijd op het programma. Zo kunnen de jongens even vrijuit voetballen, en kan de staf kijken naar de best mogelijke opstelling.’’