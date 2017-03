’Slag bij Fortuna’ eist tol bij gehavend Assendelft

EERSTE KLASSE - Assendelft heeft de knappe overwinning op Fortuna vorige week geen passend vervolg weten te geven. Tegen de nummer twee EDO droop de ploeg van trainer Guillaume Groot met 3-0 af. Daar had de oefenmeester echter vrede mee.

,,Ik kan niemand binnen mijn ploeg iets verwijten’’, hield Groot zijn team de hand boven het hoofd. ,,We hebben aardig gevoetbald, maar EDO is gewoon een hele goede ploeg. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Daar komt bij dat de slag bij Fortuna vorige week voor de nodige wonden heeft gezorgd. Ik had te maken met meerdere schorsingen en blessures waardoor we niet op volle oorlogssterkte naar Haarlem waren afgereisd. De spoeling was dun. Ik had een hoop jongens van het tweede meegevraagd. Al betwijfel ik of het resultaat anders was geweest met onze sterkste opstelling. Op eigen veld hadden we het EDO moeilijk gemaakt, maar verloren we ook.’’

Een gehavend Assendelft speelde een ’redelijke’ eerste helft, waarbij het de gastheren van scoren afhield. ,,Na rust werd het echter snel 1-0. Toen wist ik al dat het een zware opgave zou worden om nog tot een goed resultaat te komen. Tegen EDO is het moeilijk om de wedstrijd te laten kantelen. We probeerden nog wel het een en ander, gingen bijvoorbeeld één op één achterin spelen. Maar dat pakte uiteindelijk verkeerd uit want EDO liep alsnog uit naar 3-0. Als ik een blik aan nieuwe spelers kon opentrekken hadden we misschien nog wat kunnen forceren, maar die luxe had ik vandaag niet.’’

Assendelft blijft door de nederlaag steken op de tiende plaats op de ranglijst.