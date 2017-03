Zaanlandia: ’Uitslag waar je voor tekent’

Ronald Goedheer Jeremy Kho maakt zijn tweede treffer van de middag.

TWEEDE KLASSE - Veel volgers zullen zondagmiddag even met de ogen hebben geknipperd toen zij de uitslag van het duel Zaanlandia-West Frisia onder ogen kregen. De vakantie vierende Ronald Dooijeweerd zal ongetwijfeld ook even gedacht hebben dat hij in de maling werd genomen toen het resultaat aan hem werd doorgegeven. De thuisploeg won met duidelijke cijfers (6-2) van de nummer twee van de ranglijst en de uitslag was niet eens geflatteerd.

Door Bouk Kriek - 12-3-2017, 23:57 (Update 12-3-2017, 23:57)

,,We konden het vandaag niet opbrengen om een stap extra te...