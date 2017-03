Beloning Kondo blijft opnieuw uit

WORMER - Volendam, White Stones, Texel’94 en Zeemacht; op voorhand stonden de wedstrijden van de afgelopen weken niet bovenaan de lijst van duels van Kondo Budjang waaruit punten werden verwacht. De Zaanse zaalvoetballers hielden inderdaad nul punten over aan de serie tegen de top-vier. Maar met het gevoel dat er meer in had gezeten. Veel meer.

Door Eric Strouwene.strouwen@hollandmediacombinatie.nl - 11-3-2017, 1:22 (Update 11-3-2017, 1:22)

Het beeld van de duels tegen Volendam en White Stones herhaalde zich tegen Zeemacht (1-4). De tegen degradatie strijdende Zaanse ploeg toonde zich (minimaal) gelijkwaardig aan...